Un drame s’est produit à Sadatou, une village située dans la région de Tambacounda (est). Une fillette, née le 11 novembre 2026, aurait subi une excision pratiquée par sa grand-mère, âgée de 85 ans, et une autre femme. Victime d’une grave hémorragie, elle est décédée deux jours plus tard. Les deux mises en cause ont été arrêtées et inculpées le 17 novembre dernier.



Les premiers éléments de l’enquête laissaient penser que l’acte avait été pratiqué à l’insu des parents. Toutefois, les investigations menées par la gendarmerie territoriale de Tambacounda ont révélé une implication présumée du père, Yankhoba Cissokho, qui a été arrêté à son tour, selon la RFM.



Pour rappel, depuis la loi n° 99-05 du 29 janvier 1999, les mutilations génitales féminines (MGF) sont interdites et criminalisées au Sénégal. Les auteurs et complices encourent jusqu’à cinq ans de prison ferme. Lorsque ces pratiques entraînent la mort de la victime, la peine peut aller jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité.