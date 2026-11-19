Au Sénégal, le chef d’Etat Diomaye Faye s’est basé sur l’article 68 de la Constitution pour prendre le décret de «mise en vigueur» du projet de Loi de finances rectificative (LFR) 2026, initialement rejeté par la majorité parlementaire (Pastef). C’est information émane d’Aminata Touré, superviseure générale du parti présidentiel Kiiraay, qui s’exprimait au micro de la RFM.



«Le président de la République est resté dans le cadre de ses responsabilités telles que définies par l'article 68 de la Constitution», a dit Aminata Touré. Selon elle, l’objectif est de «permettre une continuité de l'Etat», dans un contexte de «désaccord profond» entre l’Exécutif et le parlement, qu’elle accuse d’être «irresponsable».



Pour rappel, selon l’article 68 de la Constitution, l’Assemblée nationale dispose d'un délai maximal de 60 jours suivant le dépôt du projet de loi de finances rectificative pour l'adopter. Si aucun vote définitif n'intervient à l'expiration de ce délai, le texte peut être promulgué par décret en tenant compte des amendements validés par l'exécutif.



Les cadres du parti Pastef accuse donc le président Diomaye Faye d’avoir violé la Constitution, puisque le projet de LFR 2026 a été rejeté sans débat, à la demande du député Amadou Ba, qui a soulevé une question préalable à l’ouverture de la séance plénière consacrée à son adoption.