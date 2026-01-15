Dakar : Karim Xrum Xax relaxé par le tribunal

Poursuivi pour participation à une manifestation non autorisée, l’activiste Abdou Karim Guéye, plus connu sous le nom de Karim Xrum Xax, a été relaxé ce mercredi 15 janvier 2026 par le tribunal de Dakar.



Le juge n’a pas suivi les réquisitions du Procureur de la République, qui avait requis deux ans d’emprisonnement, dont deux mois ferme, assortis d’une amende de 200.000 FCFA.



Mes El Hadji Diouf, El Hadji Amadou Sall, Aboubacry Deh, Sayba Danfakha Aboubacary Barro ont assuré la défense de l’activiste.



Pour rappel, Abdou Karim Guéye avait été interpellé le 12 janvier dernier à la place de l’Indépendance, alors qu’il participait à une manifestation de personnes à mobilité réduite. L’activiste animait un point de presse pour dénoncer l’arrestation de deux mendiants, récemment libérés par la police.



Karim Xrum Xax avait été arrêté en même temps que 14 mendiants, lesquels ont tous été finalement libérés.