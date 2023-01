Dakar: La ligne 38 hausse les prix du transport et les clients s'indignent dans le bus (Vidéo-Audio)

Ils sont partagés entre colère et indignation les usagers de la ligne 38 ce mardi matin. Alors que la direction de l’Association de financement des transports urbains (AFTU) a décidé de ne plus augmenter les tarifs, certains receveurs ont ignoré cette décision. Ils ont tout simplement augmenté le prix à la surprise générale des clients.



Lors d’une immersion dans cette ligne sur l’axe Jet d’eau-Université Cheikh Anta Diop de Dakar, l’on constate des disputes entre clients et receveurs à cause de cette hausse illégale. De Grand-Dakar à l’UCAD, le tarif fixé autrefois à 100 FCFA est à 150.



Les usagers qui ont appris ce changement de tarifs, étaient dans la panique. « Guédiawaye, c’est au prix de 400 francs CFA maintenant les sections ont augmenté », souligne le receveur du bus 38. « Et depuis quand ça ? Hier, j’ai payé 250f » réplique une des passagères dans un ton de mépris. Ainsi démarre le débat dans le bus : « Ce n’est pas normal, comment vous pouvez nous taxer une augmentation de 150 francs CFA entre Dakar et Guédiawaye c’est inadmissible », soulève un vieux.