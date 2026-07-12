Dakar: Marie Khone Faye reçoit les lauréates nationales de Miss Maths et Miss Sciences 2026

La Première dame du Sénégal, Marie Khone Faye, a reçu le samedi 11 juillet les deux lauréates nationales 2026 des concours Miss Maths et Miss Sciences. Il s’agit de Khadidiatou Ka, sacrée Miss Maths, et de Sokhna Mame Bousso Mbacké, désignée Miss Sciences. Au cours de cette audience, la Première dame a salué "leurs remarquables performances" et souligné que ces jeunes filles "incarnent le talent, la détermination et le potentiel de notre jeunesse", en particulier celui des jeunes filles engagées dans les filières scientifiques.



Les échanges ont porté sur les grands enjeux du secteur éducatif. La Première dame et les deux lauréates ont notamment évoqué "les défis liés à l’éducation", "le maintien des jeunes filles à l’école" et "l’importance de créer les conditions" leur permettant de poursuivre leurs ambitions. À l’issue de la rencontre, Marie Khone Faye a remis des "présents et des prix d’encouragement" aux deux étudiantes, en "signe de reconnaissance pour leur parcours exemplaire".



Dans un message adressé à l’ensemble des jeunes filles du pays, la Première dame les a invitées à "oser rêver grand", à "croire en leurs capacités" et à "n’avoir jamais peur d’explorer les sciences". Elle a également tenu à adresser "toutes ses félicitations" aux lauréates, ainsi qu’à "leurs familles, à leurs enseignants et à l’ensemble de la communauté éducative qui les accompagne vers l’excellence".