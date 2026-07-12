Justice et démocratie : l'UMS défend le rôle du Conseil constitutionnel comme dernier rempart des libertés

Le président de l'Union des Magistrats du Sénégal (UMS), Cheikh Bâ, a défendu le rôle de la justice dans l'équilibre des pouvoirs, estimant que les récentes décisions du Conseil constitutionnel relèvent du fonctionnement normal des institutions démocratiques. Invité du Jury du Dimanche sur iRadio, il a souligné que la justice demeure le garant ultime des droits et des libertés des citoyens lorsque les pouvoirs exécutif et législatif convergent.



« Dans un système pluraliste représentatif où il y a coïncidence entre majorité présidentielle et majorité parlementaire, ce que l'on craint, c'est un arrangement entre les deux pour statuer sur le dos des citoyens. C'est en ce moment-là que l'on dit que la justice reste le dernier rempart pour la défense des droits et des libertés des citoyens », a déclaré le magistrat.



Revenant sur la décision du Conseil constitutionnel qui alimente le débat public, Cheikh Bâ a rejeté toute idée d'un événement exceptionnel. Selon lui, cette décision illustre au contraire la vitalité des institutions sénégalaises et le respect du principe de séparation des pouvoirs.



« Ce qui s'est passé dans cette décision n'a rien d'extraordinaire ni de nouveau. C'est l'expression de la démocratie et de la vitalité des institutions sénégalaises. Un pouvoir législatif a estimé avoir les prérogatives et l'intérêt d'initier une loi et de l'adopter, en laissant à l'autre pouvoir le soin d'exercer ses prérogatives », a-t-il expliqué.



Le président de l'UMS a rappelé que le Conseil constitutionnel exerce pleinement les compétences que lui confère la Constitution. « L'autre pouvoir s'est saisi de l'affaire pour exercer ses prérogatives et c'est lui qui a le dernier mot pour trancher au nom du peuple sénégalais et dans le respect de la Constitution », a-t-il conclu.

