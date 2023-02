Dakar : ONIX lance son deuxième centre de données en Afrique

La compétitivité des entreprises à l'ère numérique implique une digitalisation des données. Et c'est ce qu'a compris ONIX qui veut s’implanter au Sénégal pour la construction d’un neutral Datacenter. D'ailleurs ce jeudi, à Dakar, l'entreprise en collaboration avec le groupe La Colombe a procédé au lancement de son premier CLS datacenter carrier neutral au Sénégal. Une deuxième en Afrique.



A travers ce projet estimé à plus de 4 milliards de Francs CFA, ONIX Datacenter se dit fier de participer au rayonnement de l’économie Sénégalaise par la création d’emplois directs et indirects mais aussi à son positionnement en tant que hub du numérique dans la sous-région.



Ce nouveau centre de données, sera construit aux Almadies sur une superficie de 600 m², au

niveau de la station d’atterrissage de câbles sous-marin.



Le directeur général de ONIX Sn, Mamadou Kébé de rassurer dans son allocution que cette position exceptionnelle "permettra à ONIX de fournir à ses clients des services haut débit avec une latence quasi nulle. Équipé des dernières technologies en matière de sécurité, de refroidissement, d’alimentation énergétique et de redondance pour satisfaire à la certification Uptime tier 3".



Poursuivant, monsieur Kébé d'annoncer que ce centre sera construit sur 3 niveaux et comprendra entre autres : des salles d’hébergement de serveurs informatiques, un Network Operation Center ONIX DC."



Michael Nahon, PDG de ONIX Groupe de faire également savoir que cette infrastructure "vient supporter la digitalisation africaine et la souveraineté numérique en offrant des solutions de conservation des données sécurisées aux bornes du continent."



Avec son premier datacenter tier 4 à Accra au Ghana, aujourd’hui la vision de ONIX est

d’établir une plateforme numérique panafricaine qui fournira des services de connectivités haut débit aux banques et institutions financières, aux entreprises et aux institutions publics.



Cette cérémonie de lancement a vu la présence de presque tous les férus du numérique, du ministre de la Justice, Ismaéla Madior Fall et de son collègue des Télécommunications Moussa Bocar Thiam.