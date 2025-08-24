Dakar : Quatre (4) individus arrêtés après un vol de 63 millions Fcfa au marché Thiaroye

Les faits remontent au 8 août dernier. Ce jour-là, la boutique de mercerie et de transfert d’argent d’un commerçant du marché de Thiaroye a été cambriolée. Selon la victime, une bande de six personnes avait neutralisé les caméras de surveillance avant de forcer les portes pour emporter la somme colossale de 63 millions de francs CFA.

Grâce à des informations opérationnelles, les enquêteurs ont remonté la piste des suspects jusqu’au quartier « Bagdad », (dans le centre-sud de Dakar). Une descente de la police a permis l’interpellation d’un premier suspect. Ce dernier a reconnu les faits et avoué avoir reçu 3 millions de francs CFA comme part du butin. Il a également révélé avoir acheté une moto et quatre moutons avec sa part.

La perquisition menée par les enquêteurs a permis de saisir 2,2 millions de francs CFA, une moto, des vêtements neufs ainsi que les moutons achetés, retrouvés au domicile du père du mis en cause.

Toujours selon la police, les quatre individus ont été arrêtés, présentés au parquet après leur garde à vue. L’enquête suit son cours afin de mettre la main sur les deux autres membres de la bande toujours en cavale.

Les limiers du commissariat de Thiaroye, (banlieue dakaroise) ont mis la main sur quatre individus soupçonnés « d’association de malfaiteurs et de vol en réunion avec effraction, commis la nuit ». L’annonce a été faite ce samedi par la Police nationale à travers une publication sur sa page Facebook.