Dakar : Un faux policier s’enfuit avec l'argent de la tontine

Le Tribunal des flagrants délits de Dakar a rendu son verdict dans l'affaire opposant Samba Khary B. à son ancienne amie Fanta M., victime d’une escroquerie savamment orchestrée. Se faisant passer pour un Adjudant de police, l’accusé a réussi à tromper sa victime en détournant 1,65 million de FCFA, sous couvert d’une fausse intervention policière.



Selon L’Observateur, tout commence avec une tontine à laquelle Fanta M. participe, en versant 25 000 FCFA par jour, dans l’espoir de remporter 5 millions de FCFA lors d’un tirage au sort mensuel. Cependant, après trois mois sans gain, elle décide de se retirer et réclame le remboursement de ses 2,1 millions de FCFA.



Mais la promotrice de la tontine, Maty N., fait traîner le remboursement, multipliant les promesses sans suite, avant de couper tout contact. Désespérée, Fanta M. se tourne alors vers Samba Khary B., qui se présente à elle comme un policier capable de récupérer son argent.



Affichant une autorité digne d’un véritable agent des forces de l’ordre, Samba Khary B., convainc sa victime de lui confier l’affaire. Il lui réclame 30 000 FCFA pour les frais de carburant, puis se rend avec trois complices à la boutique de Maty N. Usant de son faux statut, il l’intimide et obtient 1,65 million de FCFA, qu’il garde pour lui sans en informer Fanta M., raconte le quotidien.



Soupçonnant la supercherie, cette dernière mène sa propre enquête et découvre que Samba Khary B., n’a jamais été policier et s’est volatilisé avec son argent. Alertées, les autorités l’interpellent et le placent sous mandat de dépôt.



Face au tribunal des flagrants délits de Dakar, Samba Khary B., reconnaît « l’usurpation de fonction », mais rejette l’accusation « d’escroquerie. » Il a affirmé avoir restitué l’argent à Maty N. et que si Fanta M., ne l’a pas reçu, c’est parce qu’elle exigeait l’intégralité de la somme.



Le représentant du ministère public a requis six mois de prison ferme et une amende de 300 000 FCFA. Finalement, le tribunal a reconnu le faux policier coupable « d’abus de confiance et d’usurpation de fonction », et l’a condamné à trois mois de prison ferme.