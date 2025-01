Dakar accueille la 8e conférence des régulateurs des médias les 27 et 28 janvier 2025

Le ministre de la Communication, Aliou Sall, a procédé, ce vendredi au lancement de la Journée de partage sur l'avant-projet de loi portant création d'une autorité indépendante de régulation des médias et des réseaux sociaux. Lors de sa prise de parole, Aliou Sall a informé que « Dakar accueillera dans les trois jours, précisément le 27 et le 28 janvier prochain, la huitième conférence des présidents des réseaux francophones, des régulateurs des médias.



D’après le ministre, « l’objectif principal de cette rencontre organisée par le CNRA est de proposer des stratégies communes pour réguler ces plateformes ».



Pour le Sénégal, poursuit Aliou Sall, « il s'agit de mettre en place un dispositif efficace qui, sans entraver les libertés de presse et d'expression, sera exigeant quant au respect des normes démocratiques fixées par la loi ».



Face aux possibilités qu'offrent les médias et les technologies numériques, le ministre indique « chacun d'entre nous doit être animé par le sens de l'intérêt général, de la cohésion sociale, de l'engagement citoyen, de la défense des valeurs démocratiques et de l'éthique ».



« Nous ne doutons pas de la réussite que devrait connaître cette rencontre au regard de la qualité de la représentation, tant du côté des services de l'État que des acteurs, des médias et des experts », a affirmé M. Sall.



À quelques encablures du lancement du « New Deal Technologique », les conclusions de vos travaux permettront de dégager des grands axes de l'avant-projet actualisé et de définir les prochaines étapes pour l'élaboration d'une nouvelle loi sur la régulation", a-t-il ajouté.



Dans le même sillage, le président du CNRA, a indiqué que « les premières délégations sont attendues aujourd'hui. Il a également fait savoir qu'à l'issue de ces rencontres, le Sénégal devrait justement prendre la présidence du REFRAM ».



Soulignant que « tout, ça montre que, aussi bien au niveau africain qu'au niveau francophone, mais aussi au niveau international, les régulateurs se penchent sur des stratégies et mécaniques de régulation des plateformes numériques. Parce que c'est ça, aujourd'hui, le nouveau challenge ».



Selon le ministre de la Communication, réguler les médias classiques, n'a rien de difficile, au fond, parce que selon lui, il y a des « méthodes éprouvées » et des « législations à contourner ».