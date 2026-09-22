Dakar accueille, les 28 et 29 septembre, la Conférence régionale des Recteurs de l’AUF et les Journées Recherche et Innovation

L'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), à travers sa Direction régionale Afrique de l'Ouest, organise les 28 et 29 septembre 2026 à l'Hôtel Azalaï de Dakar la Conférence régionale des Recteurs des établissements membres de l'AUF en Afrique de l'Ouest (C2R), selon un communiqué.



En parallèle, se tiendront les Journées Recherche & Innovation Afrique de l'Ouest, co-organisées avec le Programme Recherche et Innovation de l'OEACP, financé par l'Union européenne.



Créée à Dakar en 2023, la C2R réunit les recteurs et présidents d'universités de la région. Ils y définissent des priorités communes sur la mobilité, l'employabilité, la recherche et l'innovation pédagogique.



Pour cette nouvelle édition, les échanges seront particulièrement axés sur une problématique majeure pour l’Afrique de l’Ouest : Comment transformer les résultats de la recherche en innovations utiles à l'économie et à la société ?



Plusieurs panels sont prévus au cours de l'événement. La rencontre réunira des recteurs, des chercheurs, des innovateurs, des représentants d'institutions régionales et internationales et des acteurs du secteur privé venus de toute l'Afrique de l'Ouest.



L’Agence universitaire de la Francophonie se présente comme le premier réseau universitaire mondial. Elle regroupe plus de 1 000 établissements d’enseignement supérieur et de recherche dans plus de 100 pays.



Basée à Dakar, sa Direction régionale Afrique de l’Ouest accompagne les universités de la région dans leur développement, notamment dans les domaines de la recherche, de l’innovation et de la valorisation des connaissances.