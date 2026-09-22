Code du Sport : le ministère ouvre un atelier pour consolider les projets de décrets d’application

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a ouvert, ce mardi 22 septembre 2026, au Salon d’honneur du Stade Léopold Sédar Senghor, l’atelier de partage et de consolidation des avant-projets de décrets d’application de la loi n° 2026-11 du 21 mai 2026 portant Code du Sport.



Prévu sur deux jours, jusqu’au mercredi 23 septembre, cet atelier constitue une étape dans la mise en œuvre du nouveau Code du Sport et la modernisation du cadre juridique régissant le secteur sportif au Sénégal.



Selon un communiqué du ministère, la rencontre réunit des responsables du ministère, des experts, des personnes ressources, ainsi que des représentants des fédérations et groupements sportifs et du mouvement associatif.



Les travaux portent notamment sur les projets de décrets relatifs:



- au statut des associations sportives ;



- la pratique sportive ;



- la délégation de pouvoirs aux fédérations sportives ;



- aux règles d'organisation et de fonctionnement du Fonds National de Développement du Sport (FNDS) ;



- le statut du Sportif de haut Niveau ;



- aux conditions, titres et diplômes requis des personnes exerçant des métiers du sport à titre privé ;



- au code d'éthique et de transparence dans le domaine des Sports au Sénégal ;



- aux règles d'organisation et de fonctionnement de l'organisation National Antidopage du Sénégal (ONADS).



À l’ouverture de l’atelier, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly, a souligné que le nouveau Code du Sport vise à moderniser en profondeur le cadre juridique du secteur et l’adapte aux mutations du sport moderne, en cohérence avec les orientations de Sénégal 2050.



Elle a également rappelé que cette réforme, fruit d’une démarche collective, doit se poursuivre à travers une concertation élargie pour garantir une application efficace des nouveaux textes.



Prenant la parole au nom du mouvement sportif, Mamadou Ba représentant le Comité National Olympique et Sportif Sénégalais, a salué l’organisation de cet atelier.



Il a notamment insisté notamment sur la nécessité de mieux reconnaître le bénévolat, de renforcer la protection des dirigeants et éducateurs et de sécuriser leur statut et leurs responsabilités.