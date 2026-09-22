New-York : Diomaye et son homologue roumain s’engagent à «donner un nouvel élan à leur partenariat bilatéral»

Le président sénégalais, Diomaye Faye, est à New York (Etats-Unis) depuis le lundi 21 septembre 2026 pour participer à la semaine de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. A cette occasion, il s’est entretenu avec son homologue de Roumanie, Nicușor Dan.



Selon un communiqué de la Présidence sénégalaise, les deux hommes «ont convenu de donner un nouvel élan à leur partenariat bilatéral, en particulier dans sa dimension économique».



Tout en se félicitant de «la qualité des relations entre les deux pays, fondées sur un attachement commun à la démocratie, aux droits de l'Homme et à la paix», les deux hommes ont enfin pris un «engagement commun dans la promotion des valeurs de la Francophonie».