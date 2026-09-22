New-York : Diomaye et son homologue roumain s’engagent à «donner un nouvel élan à leur partenariat bilatéral»

Le président sénégalais, Diomaye Faye, est à New York (Etats-Unis) depuis le lundi 21 septembre 2026 pour participer à la semaine de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. A cette occasion, il s’est entretenu avec son homologue de Roumanie, Nicușor Dan.
Selon un communiqué de la Présidence sénégalaise, les deux hommes «ont convenu de donner un nouvel élan à leur partenariat bilatéral, en particulier dans sa dimension économique».
Tout en se félicitant de «la qualité des relations entre les deux pays, fondées sur un attachement commun à la démocratie, aux droits de l'Homme et à la paix», les deux hommes ont enfin pris un «engagement commun dans la promotion des valeurs de la Francophonie».
Selon un communiqué de la Présidence sénégalaise, les deux hommes «ont convenu de donner un nouvel élan à leur partenariat bilatéral, en particulier dans sa dimension économique».
Tout en se félicitant de «la qualité des relations entre les deux pays, fondées sur un attachement commun à la démocratie, aux droits de l'Homme et à la paix», les deux hommes ont enfin pris un «engagement commun dans la promotion des valeurs de la Francophonie».
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