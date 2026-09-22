Dakar : la mairie procède au lancement de travaux d’aménagement de 3130 mètres de voierie à l’UCAD

A Dakar, le maire Abass Fall et le recteur de l’université Cheikh Anta Diop (UCAD), Alioune Badara Kandji, ont procédé, ce mardi 22 septembre, au lancement officiel des travaux d’aménagement de 3130 mètres de voierie dans le campus universitaire, pour un délai d’exécution des travaux estimé à deux mois.



«C’est avec un immense honneur et avec un sentiment de grande satisfaction que nous vous accueillons aujourd’hui à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, pour procéder au lancement officiel des travaux de pavage et d’aménagement des deux actes structurants de notre institution», s’est réjoui M. Kandji, selon des propos recueillis par nos confrères de l’APS.



Ces travaux d’aménagement concernent notamment l’allée stratégique communément appelée «couloir de la mort», qui s’étend de la Librairie Clairafrique à l’Office du Bac, sur une distance de 1530 mètres pour une surface pavée de 9 180 mètres carrés, a indiqué le recteur de l’UCAD. Ils portent également au niveau sur l’avenue allant du canal jusqu’à l’IFAN-CAD, sur un linéaire de 1600 mètres.



«A ces aménagements s’ajoutent 6260 mètres de bordure pour structurer la voie ainsi qu’un volet paysager crucial pour l’embellissement de l’espace avec un alignement d’arbre tous les 5 mètres, de part et d’autres des chaussées soit environ 1252 points», a ajouté Alioune Badara Kandji.



Accompagner l’université



De son côté, le maire de Dakar, Abass Fall, a souligné que ces aménagements doivent également contribuer à préserver et à valoriser le cadre paysager et le patrimoine de l’Université. «Nous devons moderniser sans dénaturer, aussi, nous devons s’améliorer sans effacer», a-t-il dit, toujours selon l’APS.



«Accompagner l’université, c’est accompagner la jeunesse, investir dans le savoir et contribuer à la construction de l’avenir», a-t-il soutenu, indiquant que la relation entre la ville de Dakar et l’UCAD doit être une «relation de proximité, de responsabilité et de confiance».