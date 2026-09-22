«Le changement climatique est devenu un enjeu de paix et de sécurité», selon la CEDEAO

A Accra, ce mardi 22 septembre, la présidente du Parlement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Hadja Mémounatou Ibrahima, a soutenu que «le changement climatique est devenu un enjeu de paix et de sécurité» dans la sous-région, selon des propos rapportés par l’APS.
«Le changement climatique n’affecte pas seulement nos sols, nos forêts ou nos côtes. Il fragilise les moyens de subsistance, accentue la pression sur les ressources, provoque des déplacements de populations et exacerbe les tensions au sein de nos communautés», a-t-expliqué, à l’ouverture de la deuxième session extraordinaire et du deuxième séminaire parlementaire de son Institution.
Face à cette situation, elle a plaidé pour que les réponses au changement climatique doivent intègrent les dimensions «humanitaire, économique, sociale, migratoire et sécuritaire». Elle a aussi appelé les parlementaires communautaires à veiller à ce que les engagements pris par les États membres soient traduits en «politiques financées, législations effectives et résultats perceptibles par les populations», toujours selon l’APS.
«Notre rôle est de nous assurer que les réponses apportées aux changements climatiques intègrent pleinement leur dimension humanitaire, économique, sociale, migratoire et sécuritaire», a-t-elle insisté.
«Le changement climatique n’affecte pas seulement nos sols, nos forêts ou nos côtes. Il fragilise les moyens de subsistance, accentue la pression sur les ressources, provoque des déplacements de populations et exacerbe les tensions au sein de nos communautés», a-t-expliqué, à l’ouverture de la deuxième session extraordinaire et du deuxième séminaire parlementaire de son Institution.
Face à cette situation, elle a plaidé pour que les réponses au changement climatique doivent intègrent les dimensions «humanitaire, économique, sociale, migratoire et sécuritaire». Elle a aussi appelé les parlementaires communautaires à veiller à ce que les engagements pris par les États membres soient traduits en «politiques financées, législations effectives et résultats perceptibles par les populations», toujours selon l’APS.
«Notre rôle est de nous assurer que les réponses apportées aux changements climatiques intègrent pleinement leur dimension humanitaire, économique, sociale, migratoire et sécuritaire», a-t-elle insisté.
Autres articles
-
Réduction de la faim en Afrique : le Sénégal fait exception, 13 pays s’enfoncent
-
Pacte pour l’avenir en Afrique : Bassirou Diomaye Faye défend un multilatéralisme rénové sur le financement, le numérique et la paix
-
En marge de la 81ᵉ AG de l’ONU : Marie Khone Faye plaide pour un numérique sûr, éthique et inclusif pour les enfants
-
Dakar accueille, les 28 et 29 septembre, la Conférence régionale des Recteurs de l’AUF et les Journées Recherche et Innovation
-
Dakar : la mairie procède au lancement de travaux d’aménagement de 3130 mètres de voierie à l’UCAD