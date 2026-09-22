«Le changement climatique est devenu un enjeu de paix et de sécurité», selon la CEDEAO

A Accra, ce mardi 22 septembre, la présidente du Parlement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Hadja Mémounatou Ibrahima, a soutenu que «le changement climatique est devenu un enjeu de paix et de sécurité» dans la sous-région, selon des propos rapportés par l’APS.



«Le changement climatique n’affecte pas seulement nos sols, nos forêts ou nos côtes. Il fragilise les moyens de subsistance, accentue la pression sur les ressources, provoque des déplacements de populations et exacerbe les tensions au sein de nos communautés», a-t-expliqué, à l’ouverture de la deuxième session extraordinaire et du deuxième séminaire parlementaire de son Institution.



Face à cette situation, elle a plaidé pour que les réponses au changement climatique doivent intègrent les dimensions «humanitaire, économique, sociale, migratoire et sécuritaire». Elle a aussi appelé les parlementaires communautaires à veiller à ce que les engagements pris par les États membres soient traduits en «politiques financées, législations effectives et résultats perceptibles par les populations», toujours selon l’APS.



«Notre rôle est de nous assurer que les réponses apportées aux changements climatiques intègrent pleinement leur dimension humanitaire, économique, sociale, migratoire et sécuritaire», a-t-elle insisté.