Kolda : la direction régionale de la santé annonce quatre (4) cas de diphtérie dont un décès

La direction régionale de la santé de Kolda, dans le sud du Sénégal, a recensé 4 cas de diphtérie, dont 1 décès, depuis le signalement du premier malade dans la zone du Fouladou le 7 septembre dernier.
Selon l’APS, le directeur régional de la santé de Kolda, docteur Yaya Baldé, a fait le point sur l’épidémie de diphtérie dans la région, lundi 21 septembre, à l’occasion d’une réunion du Comité régional de gestion des épidémies (CRGE). «Malgré la prise en charge des patients, un décès a malheureusement été déploré chez un cas admis à l’hôpital dans un tableau déjà grave. Les autres cas ont été guéris ou sont actuellement pris en charge par les services de santé», a ajouté le médecin.
Face à cette situation, Dr Yaya Baldé a par ailleurs précisé que les équipes du district régional de la santé intensifient la riposte à travers notamment le renforcement de la surveillance épidémiologique au niveau communautaire et dans les structures de santé.
Au total, à la date du mardi 22 septembre, 114 cas de diphtérie ont été enregistrés au Sénégal, pour 11 décès.
Selon l’APS, le directeur régional de la santé de Kolda, docteur Yaya Baldé, a fait le point sur l’épidémie de diphtérie dans la région, lundi 21 septembre, à l’occasion d’une réunion du Comité régional de gestion des épidémies (CRGE). «Malgré la prise en charge des patients, un décès a malheureusement été déploré chez un cas admis à l’hôpital dans un tableau déjà grave. Les autres cas ont été guéris ou sont actuellement pris en charge par les services de santé», a ajouté le médecin.
Face à cette situation, Dr Yaya Baldé a par ailleurs précisé que les équipes du district régional de la santé intensifient la riposte à travers notamment le renforcement de la surveillance épidémiologique au niveau communautaire et dans les structures de santé.
Au total, à la date du mardi 22 septembre, 114 cas de diphtérie ont été enregistrés au Sénégal, pour 11 décès.
Autres articles
-
Réduction de la faim en Afrique : le Sénégal fait exception, 13 pays s’enfoncent
-
Pacte pour l’avenir en Afrique : Bassirou Diomaye Faye défend un multilatéralisme rénové sur le financement, le numérique et la paix
-
En marge de la 81ᵉ AG de l’ONU : Marie Khone Faye plaide pour un numérique sûr, éthique et inclusif pour les enfants
-
Dakar accueille, les 28 et 29 septembre, la Conférence régionale des Recteurs de l’AUF et les Journées Recherche et Innovation
-
Dakar : la mairie procède au lancement de travaux d’aménagement de 3130 mètres de voierie à l’UCAD