Dakar et banlieue : le ministre de l’Intérieur évalue les opérations de désencombrement

Dans le cadre du programme de désencombrement, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, s’est rendu, dans la soirée du lundi 21 septembre 2026, dans plusieurs communes de Dakar et de sa banlieue pour suivre l’évolution des opérations sur le terrain.



Le ministre était accompagné des autorités administratives de la région de Dakar ainsi que des forces de sécurité. Il a également été accueilli par les maires des communes visitées, illustrant la nécessité d’une mobilisation concertée entre les différents acteurs pour améliorer le cadre de vie et préserver les espaces publics.



Mouhamadou Makhtar Cissé a expliqué que cette opération vise notamment à renforcer la sécurité des populations. « Ce désordre est source d’insécurité, d’où le sens de ma présence », a-t-il déclaré.



Le ministre a toutefois reconnu que certaines personnes exercent des activités commerciales pour subvenir à leurs besoins. « Il y a des travailleurs vertueux qui se lèvent tôt le matin et qui se couchent tard pour essayer de vendre un petit objet afin de subvenir à leurs besoins. Mais dans cette foule, il y a également beaucoup de délinquants qui agissent », a-t-il ajouté.



Selon lui, « l’ordre est une condition de la bonne marche de la société », d’où l’importance de réaffirmer cette exigence à travers les opérations de désencombrement.



Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a également invité les collectivités territoriales à assurer le suivi des opérations. Il a rappelé que le désencombrement relève de leurs prérogatives.



« Le problème du désencombrement est une prérogative des collectivités territoriales. C’est du pouvoir de l’autorité administrative de requérir la force publique pour les accompagner », a-t-il précisé.