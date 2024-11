Dakar accueille une consultation continentale d’experts sur la xénophobie et les droits des migrants

Les 5 et 6 novembre 2024, Dakar est le lieu d'une rencontre de haut niveau réunissant des experts africains dans le cadre d'une Consultation Continentale d’Experts sur la xénophobie et les droits des personnes migrantes. Organisée par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) et le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW), cette consultation vise à "combattre et éradiquer la xénophobie" et à examiner son impact sur les droits des migrants, de leurs familles, ainsi que d’autres non-nationaux.



Plus de soixante-dix experts, provenant des cinq régions du continent africain, participent à cet événement, destiné à formuler des orientations pour des politiques publiques permettant de lutter efficacement contre la xénophobie. "Cette consultation est une opportunité unique pour mobiliser des experts de haut niveau et de divers horizons afin d’aborder de manière proactive les questions liées à la xénophobie et aux droits des personnes migrantes", a déclaré M. Ayéda Robert Kotchani, Représentant du Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme (BRAO-HCDH).



L’événement est organisé grâce à une collaboration entre le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH), à travers le projet PROMIS, et l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM). PROMIS, une initiative conjointe entre l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et le HCDH, vise à renforcer les capacités des États d'Afrique de l'Ouest dans la lutte contre le trafic de migrants et les violations des droits humains qui en découlent. Financé par le Royaume des Pays-Bas, cette initiative contribue ainsi à une approche fondée sur les droits humains dans la protection des migrants.



Les consultations continentales d'experts sont organisées en Afrique après celles tenues en Asie, en Europe et dans les Amériques, constituant ainsi un maillon dans le processus de recommandations pour une politique globale. À Dakar, cette plateforme offre aux gouvernements, parlements, institutions nationales des droits humains, universitaires et organisations de la société civile une occasion unique de partager leurs points de vue et de contribuer à l'élaboration de recommandations concrètes et applicables.



La xénophobie, une menace persistante pour les droits humains



Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD) et le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) sont les deux organes principaux engagés dans cette lutte contre la xénophobie. Ces deux comités suivent de près l'impact de la xénophobie sur les droits des migrants et de leurs familles et œuvrent pour le respect des normes internationales de protection des droits humains.



Dans ce cadre, PROMIS joue un rôle essentiel en soutenant les États dans la mise en place de politiques basées sur les droits humains. Depuis septembre 2024, le projet est également un outil de sensibilisation et de plaidoyer en faveur de la ratification de la Convention sur la protection des droits des travailleurs migrants.



Le phénomène de la xénophobie, lié à la privation de droits fondamentaux, impacte les migrants, leurs familles, et les communautés dans lesquelles ils évoluent. Selon les experts présents à Dakar, cette forme de discrimination se manifeste par des politiques restrictives, des discours haineux, et des pratiques discriminatoires. "Ces mouvements de population, motivés par divers facteurs, présentent à la fois des opportunités et des défis. Pourtant, les migrants, particulièrement les femmes, les enfants, continuent d’être régulièrement confrontés à la xénophobie", a souligné M. Kotchani, rappelant l'urgence d'une réponse efficace.



Partenariat et de coopération



L’organisation de cette consultation est marquée par un esprit de collaboration entre plusieurs acteurs internationaux et nationaux, tels que l’ONUDC, l’OIM, l’UNICEF, le HCR, ONUFEMMES, et d’autres organisations de la société civile, qui ont travaillé conjointement à travers le projet PROMIS pour garantir le succès de cet événement. "Un esprit de partenariat et de collaboration a véritablement caractérisé la planification et la mise en œuvre de ces consultations", a ajouté M. Kotchani, en remerciant tous les partenaires impliqués.



En conclusion, la consultation continentale d'experts de Dakar marque une étape clé pour le continent africain dans la lutte contre la xénophobie et la protection des droits des migrants. Les recommandations issues de ces échanges contribueront à l’élaboration de politiques publiques inclusives et respectueuses des droits humains, un pas de plus vers la réalisation des objectifs du projet PROMIS et la promotion d’une société plus cohésive.