Dakar : démantèlement d’un réseau de trafic de protoxyde d’azote, 78 bouteilles saisies

La lutte contre le trafic de substances illicites connaît une avancée significative à Dakar. L'Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS), par l'entremise de sa Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Dakar, a procédé à l'interpellation de trois individus et à la saisie de 78 bouteilles de protoxyde d'azote, un produit dont l'usage à des fins récréatives est prohibé.



Selon le journal Libération, les interpellations ont eu lieu le mardi 11 novembre, suite à l'exploitation d'un renseignement précis concernant l'existence d'un réseau intense de trafic opérant principalement dans les quartiers de Ouakam, des Mamelles et des Almadies.



​Les individus interpellés sont Moukhtar Doumbouya, un Sénégalais de 23 ans, qui se présente comme étudiant en électromécanique ; Bocar Ba, 88 ans, qui déclare être chauffeur de Yango ; et Mohamed Danfakha, 24 ans, de nationalité franco-sénégalaise, se disant agriculteur.



La même source renseigne que l'enquête s'est concentrée sur un dénommé « Bocar », soupçonné de détenir une quantité importante de protoxyde d'azote et de gérer le commerce illicite dans ces secteurs prisés de la capitale.



​Forts des renseignements recueillis, y compris les numéros de téléphone du mis en cause, les agents de l'OCRTIS ont mis en place une opération d'infiltration. Un élément des forces de l'ordre a réussi à passer une commande de deux bouteilles de protoxyde d'azote pour la somme de 90.000 FCFA.



​Un rendez-vous pour la livraison a été fixé à Yoff. Sur place, une équipe d'agents de l'OCRTIS a appréhendé l'acolyte du fournisseur, identifié comme Moukhtar Doumbouya, en possession de l'objet de la transaction. Interrogé, il a d'abord nié toute implication dans le trafic, affirmant n'être qu'un livreur. Il a ensuite accepté de coopérer, conduisant les policiers au domicile de son fournisseur à Ouakam.



​Poursuivant l'opération, les policiers ont procédé à l'arrestation de Bocar Ba (le suspect "Bocar"), retrouvé en possession d'un téléphone portable Iphone 13. La perquisition de sa chambre a permis la découverte de quatre bouteilles supplémentaires de la substance, rapporte Libération.



​La quantité totale de 78 bouteilles saisies atteste de l'ampleur du réseau démantelé. Les trois individus sont actuellement en garde à vue, et l'enquête se poursuit pour déterminer toutes les ramifications de ce trafic.

