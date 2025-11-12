Dakar : démantèlement d’un réseau de trafic de protoxyde d’azote, 78 bouteilles saisies

La lutte contre le trafic de substances illicites connaît une avancée significative à Dakar. L'Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS), par l'entremise de sa Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Dakar, a procédé à l'interpellation de trois individus et à la saisie de 78 bouteilles de protoxyde d'azote, un produit dont l'usage à des fins récréatives est prohibé.
Selon le journal Libération, les interpellations ont eu lieu le mardi 11 novembre, suite à l'exploitation d'un renseignement précis concernant l'existence d'un réseau intense de trafic opérant principalement dans les quartiers de Ouakam, des Mamelles et des Almadies.
Les individus interpellés sont Moukhtar Doumbouya, un Sénégalais de 23 ans, qui se présente comme étudiant en électromécanique ; Bocar Ba, 88 ans, qui déclare être chauffeur de Yango ; et Mohamed Danfakha, 24 ans, de nationalité franco-sénégalaise, se disant agriculteur.
La même source renseigne que l'enquête s'est concentrée sur un dénommé « Bocar », soupçonné de détenir une quantité importante de protoxyde d'azote et de gérer le commerce illicite dans ces secteurs prisés de la capitale.
Forts des renseignements recueillis, y compris les numéros de téléphone du mis en cause, les agents de l'OCRTIS ont mis en place une opération d'infiltration. Un élément des forces de l'ordre a réussi à passer une commande de deux bouteilles de protoxyde d'azote pour la somme de 90.000 FCFA.
Un rendez-vous pour la livraison a été fixé à Yoff. Sur place, une équipe d'agents de l'OCRTIS a appréhendé l'acolyte du fournisseur, identifié comme Moukhtar Doumbouya, en possession de l'objet de la transaction. Interrogé, il a d'abord nié toute implication dans le trafic, affirmant n'être qu'un livreur. Il a ensuite accepté de coopérer, conduisant les policiers au domicile de son fournisseur à Ouakam.
Poursuivant l'opération, les policiers ont procédé à l'arrestation de Bocar Ba (le suspect "Bocar"), retrouvé en possession d'un téléphone portable Iphone 13. La perquisition de sa chambre a permis la découverte de quatre bouteilles supplémentaires de la substance, rapporte Libération.
La quantité totale de 78 bouteilles saisies atteste de l'ampleur du réseau démantelé. Les trois individus sont actuellement en garde à vue, et l'enquête se poursuit pour déterminer toutes les ramifications de ce trafic.
