Dakar : deux individus arrêtés pour "escroquerie au visa"

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a interpellé deux individus. Ces derniers sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, complicité d'escroquerie au visa, accès et maintien frauduleux dans un système informatique, collecte illicite de données à caractère personnel et usurpation d'identité ».



Ces arrestations font suite à la plainte d’une victime qui accuse un individu de lui avoir soutiré un total d'un million huit cent mille (1 800 000) FCFA en échange de la promesse ferme de lui délivrer un visa d'entrée pour l'Angleterre.



Lors de son audition, rapporte la direction de la police sur sa page Facebook, le plaignant a déclaré avoir rencontré l'un des suspects dans un restaurant des Parcelles Assainies. Ce dernier lui aurait promis le visa pour l'Angleterre pour un montant total de trois millions cinq cent mille (3 500 000) FCFA. Après un accord, la victime lui a remis en mains propres la somme d'un million (1 000 000) FCFA, puis a effectué un transfert d'argent de huit cent mille (800 000) FCFA via Wave sur le compte affilié à un numéro de téléphone spécifique.



L'enquête ouverte et les investigations menées par la DNLT ont rapidement permis d'identifier le titulaire de ce numéro de téléphone. Interpellé, ce dernier a déclaré avoir acheté deux (2) cartes SIM aux abords de la SONATEL de la Cité SOPRIM des Parcelles Assainies auprès des deux suspects aujourd’hui mis en cause. Cependant, il affirme n'avoir jamais été au courant de l'activation de la troisième puce incriminée.



Interrogés sur les faits, les deux mis en cause se rejettent mutuellement la responsabilité concernant l'activation des cartes SIM. Cette situation persiste malgré la découverte que le téléphone portable de l'un des suspects a servi à l'activation des trois (3) cartes. Ils déclarent tous deux méconnaître l'utilisateur actuel de la carte SIM incriminée sur le compte Wave, qui a servi à l'escroquerie au visa.



Les deux mis en cause ont été déférés auprès du Procureur de la République près le Tribunal de Grande instance de Dakar. Les recherches se poursuivent afin de déterminer les ramifications de cette affaire.

