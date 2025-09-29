Dakar : l’AMCOW adopte la Vision africaine de l’eau 2063, un tournant historique pour le continent

​La 14e session du Conseil des Ministres africains en charge de l'eau (AMCOW), qui s'est ouverte ce lundi à Dakar, a été marquée par un événement qualifié d'« historique » : la finalisation et l'adoption de la nouvelle Vision africaine de l'eau et de politique de l'eau, Perspective 2063.

​

Après deux jours de travaux intenses menés par des experts de tous les pays membres de l'Union africaine, les ministres se sont réunis pour entériner ce document stratégique majeur pour le continent.



​Le Dr Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement et occupant de la présidence de l'AMCOW, a souligné l'importance de cette réalisation. « C'est ici à Dakar, avec le travail que nous avons fait ces derniers mois, que nous avons pu finaliser et procéder à l'adoption de cette Vision africaine de l'eau 2063 », a-t-il déclaré, qualifiant ce moment d'« important » et d'« historique ».

​

L'Assemblée Générale de l'AMCOW, qui a inclus des participants en ligne, a permis d'adopter rapidement l'ensemble des décisions et résolutions. Ce document de Vision est un « premier point de départ » pour l'Afrique et sera prochainement transmis à l'Union Africaine, puis au Sommet des Chefs d'État et de Gouvernement pour son adoption finale.



​Le Sénégal, pays leader de la gouvernance de l'eau



​Cette adoption vient, selon le ministre Dièye, renforcer la position de leadership du Sénégal sur les questions d'eau et de « diplomatie de l'eau ». Il a cité les expériences réussies dans la sous-région, comme l'OMVG (Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Gambie) et l'OMVS (Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal), ainsi que les perspectives nouvelles telles que « les autoroutes de l'eau » et les « grands transferts », toutes visant à garantir l'équité et la justice dans l'accès à l'eau potable et à l'assainissement.



​Un autre point clé qui positionne le Sénégal sur la scène internationale est la co-organisation, en 2026, de la Conférence des Nations Unies sur l'eau avec les Émirats arabes unis. Une réunion préparatoire de très haut niveau se tiendra d'ailleurs à Dakar dès janvier prochain. Avec la Vision 2063, « l'Afrique aura ce qu'il faut, son référentiel pour pouvoir parler d'une seule voix, compter sur la scène internationale et faire avancer ses propres besoins », a affirmé le Ministre.

​

Les piliers de la nouvelle Vision stratégique



​Cheikh Tidiane Dièye a insisté sur le contenu même du document de Vision, une stratégie articulée autour de plusieurs axes fondamentaux : Gestion intégrée de la ressource en eau. Il y a l’utilisation de l'eau comme un levier transformationnel pour le développement économique et social. La mobilisation des ressources pour le financement du secteur, en priorisant l'utilisation des ressources propres et domestiques des États avant de recourir aux financements extérieurs.

​

​Le document capitalise également sur les expériences africaines de gouvernance partagée de l'eau et de coopération sous-régionale, des modèles que le continent souhaite partager avec le reste du monde. « C'est avec l'eau qu'on peut garantir la souveraineté alimentaire, c'est avec l'eau qu'on peut assurer les questions de santé, mais également garantir la paix par le bon voisinage », a-t-il rappelé, soulignant le rôle central de l'eau dans la transformation structurelle des économies africaines.



​Renforcement institutionnel de l'AMCOW



​Enfin, les ministres ont également pris des décisions importantes concernant la gouvernance de l'AMCOW en tant qu'institution. Des mesures ont été adoptées pour le renforcement institutionnel et financier du Secrétariat, basé au Nigeria. Cela passe notamment par le rattrapage des cotisations et une augmentation graduelle des contributions des États membres.



Le ministre de l'Hydraulique a conclu en soulignant la reconnaissance unanime des progrès réalisés sous la présidence sénégalaise, notant que l'AMCOW « a commencé à se relever vraiment et à poser des actes extrêmement importants sous le leadership du Sénégal ».