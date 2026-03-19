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Soupçons de corruption à la CAF : Aminata Touré souhaite «qu’une enquête indépendante aille jusqu’au bout»



Soupçons de corruption à la CAF : Aminata Touré souhaite «qu’une enquête indépendante aille jusqu’au bout»
Dans la foulée du retrait de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 au Sénégal, le gouvernement avait demandé l’ouverture d’une «enquête internationale», soupçonnant la Confédération africaine de football (CAF) de faits de corruption. Ancienne Première ministre et actuel Haut représentant du Président de la République, Aminata Touré a réitéré la position officielle des autorités.

«Oui, qu’une enquête internationale indépendante aille jusqu’au bout pour éclaircir et sanctionner tous les soupçons de corruption! Il y va de la dignité du Sport africain», a écrit Aminata Touré, sur Facebook. En poursuivant, elle estime même qu’il «ne saurait y avoir de coupe mal acquise  ni de biens mal acquis en découlant».
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Charles KOSSONOU

Jeudi 19 Mars 2026 - 14:09


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