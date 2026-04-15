Dakar : la gérante de «Aicha Plus» arrêtée pour falsification de signatures d'officiers de l'armée

La Section de recherche de Dakar a arrêté la nommée Aichatou Fall (41 ans), gérante de la société «Aicha Plus». Au même moment, sa sœur Antoinette Fall (40 ans) et l’informaticien Mamadou Ndiaye (33 ans) ont été arrêtés. Selon les révélations du quotidien L’Observateur, ils sont accusés d’avoir imité la signature et le cachet du Haut commandant de la gendarmerie nationale pour une escroquerie bancaire estimée à 48,4 millions de FCFA à la Banque of Africa (BOA). Les suspects ont donc été déférés pour des faits présumés de «faux en écriture publique authentique, faux en écriture privée de commerce, association de malfaiteurs, escroquerie et complicité».



L’origine d’une supposée escroquerie financière



Toujours selon le quotidien, les faits remontent à novembre 2025. Aichata Fall, domiciliée à Yoff Virage (Dakar), était à la recherche d’un financement auprès de la BOA, pour le compte de sa société. Pour convaincre la banque, elle présente un «dossier truffé de documents officiels falsifiés», dont une attestation de virement irrévocable d’un montant de plus de 56 millions FCFA, censée émaner de la Gendarmerie nationale. Pour donner du poids à la supercherie, les sceaux, les cachets et signatures sont ceux, scannés, du Général de division, Haut Commandant de la Gendarmerie, du Colonel chef du Centre des Affaires Immobilières (CAI) et de son chef de service administratif.



Sur la foi de ces documents, la BOA fait le virement. Sauf qu’à la date du 16 mars 2026, le virement promis par la Gendarmerie n’arrive pas. Inquiète, la banque alerte le chef du centre administratif de la Gendarmerie. Vérification faite, la Gendarmerie assure qu’ «aucun contrat» ne la lie à la société «Aicha Plus».



L’affaire est immédiatement transmise à la Section de recherches de Dakar. L’enquête révèle que la gérante, en complicité avec sa sœur, aurait sollicité les services de l’informaticien pour la falsification des documents.



A ce stade du dossier, les suspects auraient admis leur complicité, alors qu’ils ont été placés sous mandat de dépôt. Quant à la BOA, elle s’est constituée partie civile pour tenter de récupérer les fonds indûment octroyés.