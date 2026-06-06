Sabri Lamouchi après la déroute face à la Belgique (5-0) : « J'en prends l'entière responsabilité »

Après la lourde défaite face à la Belgique (5-0), le sélectionneur national Sabri Lamouchi n'a pas caché sa profonde déception, assumant pleinement le naufrage tactique de son équipe.



« Il est clair que nous ne pouvons pas nous présenter sur le terrain et livrer ce genre de performance, lourde de conséquences. Nous n'étions pas venus ici pour nous rassurer, mais ce match montre une nette différence entre les deux équipes, à tous les niveaux. J'en prends l'entière responsabilité, car c'est moi qui ai choisi le onze de départ », a-t-il déclaré ce samedi 6 juin 2026.



À quelques jours du départ pour Tunis, puis pour le Mexique afin de disputer la Coupe du monde dès la semaine prochaine, cette défaite tombe au pire des moments. « Rien de positif à retenir, sauf l'absence de blessés », a-t-il lancé.



« À 11 contre 11, nous n'avons pas réussi à rivaliser ; alors à 10 contre 11, la tâche est devenue tout simplement impossible. C'est un résultat qui me fait très mal et qui ne me plaît pas du tout », a avoué le sélectionneur, avant d'ajouter qu'il faudra « injecter d'autres ingrédients pour exister au Mondial ».