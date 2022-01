Dakar: le Gouverneur lance la chasse aux motos-jakarta

Dans un communiqué parcouru par Le Témoin, le Gouverneur de la région de Dakar, Al Hassan Sall, rappelle que le transport public de personnes par vélos-taxis dénommés « Jakarta » est formellement interdit sur l’étendue du territoire régional, conformément à l’arrêté N°008903 du 29 octobre 2012 réglementant ce type de transport.



Un rappel qui intervient après les multiples agressions et vols à l’arraché commis par des malfaiteurs utilisant ce type de véhicules qui permet de disparaître plus facilement une fois le forfait perpétré. Ce type de transport est également inadapté à Dakar, selon le chef de l’exécutif régional, du fait de la densité du trafic automobile et des risques pour la sécurité des personnes.