Sénégal : des hackers publient des documents d’identités et administratifs piratés

Au Sénégal, au début du mois de février 2026, la Direction de l’automatisation des fichiers (Daf) a fait l’objet d’une cyberattaque. Cette situation a provoqué la suspension provisoire de la production de documents dans la structure, afin d’éviter «toute compromission». Les pirates, se réclamant de «The Green blood group» (le Group sanguin vert), disaient détenir 139 Tb de données de la Daf.
Sur le darkweb, à la date du 09 février, certaines données personnelles extrêmement sensibles de citoyens sénégalais ont été publiées. Celles-ci concernent des cartes nationales d’identités, des extraits de naissance, jugements et documents de tribunaux, certificats de résidence.
Même s’il est difficile à ce stade de faire un lien direct entre les documents publiés par les hackers et ceux qui auraient été piratés, l’expert en sécurité numérique, Mandiaye Diallo, a dénoncé ce mardi «une cyberattaque d’une gravité sans précédent» et déploré une absence «d’explication claire» et de «communication structurée» sur le sujet.
Pour rappel, après la cyberattaque, la DAF a rassuré les populations et usagers quant à « l'intégrité de leurs données personnelles, lesquelles demeurent intactes», avant d’annoncer l’ouverture d’une enquête.
Sur le darkweb, à la date du 09 février, certaines données personnelles extrêmement sensibles de citoyens sénégalais ont été publiées. Celles-ci concernent des cartes nationales d’identités, des extraits de naissance, jugements et documents de tribunaux, certificats de résidence.
Même s’il est difficile à ce stade de faire un lien direct entre les documents publiés par les hackers et ceux qui auraient été piratés, l’expert en sécurité numérique, Mandiaye Diallo, a dénoncé ce mardi «une cyberattaque d’une gravité sans précédent» et déploré une absence «d’explication claire» et de «communication structurée» sur le sujet.
Pour rappel, après la cyberattaque, la DAF a rassuré les populations et usagers quant à « l'intégrité de leurs données personnelles, lesquelles demeurent intactes», avant d’annoncer l’ouverture d’une enquête.
Autres articles
-
🔴 EN DIRECT_ Violences à l’UCAD: Le FDR prend la parole face à la presse
-
(Commentaire) - Une minute les yeux fermés : mettez-vous à la place de la mère d’Abdoulaye Bâ (Par Boubacar Kambel DIENG)
-
Crise à l’UCAD : Amsatou Sow Sidibé fustige une situation « inadmissible » et exige le retrait des forces de l'ordre
-
Drame à l’Ucad : la Cojer «exige que toute la lumière soit faite sur les circonstances de cet incident tragique»
-
Décès de l’étudiant Abdoulaye Ba : le maire de Kolda exprime sa profonde tristesse