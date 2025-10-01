Dakar : le Président Diomaye reçoit une délégation de la Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience une délégation de la Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal, composée de l’Imam Ahmed Dame Ndiaye, de l’Imam Fadilou Tall et de l’Imam Ismaïla Ndiaye.





La rencontre, tenue ce mercredi, a permis d’échanger sur des sujets « relatifs à la paix, à la concorde nationale et à la promotion des valeurs spirituelles qui cimentent l’unité du pays. »





La Présidence de la République qui a donné l’information a, à cette occasion, salué « l’engagement constant des guides religieux dans la préservation de la cohésion sociale ».



Elle a également réaffirmé « son attachement à un dialogue permanent avec les autorités spirituelles, considérées comme des garantes de la stabilité et de la solidarité au service du peuple sénégalais. »

