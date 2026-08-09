Dakar : le complexe « Aby’s Garden » d'Aby Ndour entièrement détruit par un incendie

Le célèbre complexe Aby's Garden, propriété de la chanteuse et entrepreneure Aby Ndour, situé sur la Corniche Ouest de Dakar, a été le théâtre d'un terrible drame en étant intégralement réduit en cendres par un violent incendie.



Ce lieu emblématique de la capitale sénégalaise, prisé pour son cadre face à la mer, son restaurant, son bar à cocktails et ses prestations événementielles, a vu ses installations de bois et de verdure s'embraser en l'espace de quelques instants. Selon une vidéo abondamment relayée sur les réseaux sociaux, les flammes, particulièrement intenses, ont balayé l'intégralité du site, ne laissant derrière elles qu'un paysage de désolation et des ruines fumantes.



Cette tragédie survient alors que l'établissement traversait déjà une période de fortes secousses sur le plan judiciaire et financier, marquée par un lourd contentieux commercial opposant l'artiste à son associé Babacar Athie.

