Afrique du Sud: 70 ans après la marche de Pretoria, les droits femmes noires restent très fragiles

Les Sud-Africaines ont bénéficié de l’avancée des droits depuis la fin de l’apartheid en 1994. Cependant, elles sont désormais confrontées à un tel niveau de violences de genre que l’État a classé ce fléau comme étant une « catastrophe nationale » l’année dernière.



Fatima Shaik est à la tête de l’ONG People opposing women abuse (Powa), qui tente de les protéger et de les aider : « Sur le papier, l’Afrique du Sud a l’air d’être un paradis : nous avons une Constitution et des lois qui sont censées bien protéger les droits des femmes. Mais en pratique, nous sommes connus pour avoir un taux de viols parmi les plus élevés au monde, et une femme est tuée toutes les trois heures ici, explique-t-elle. Donc en réalité, on peut dire qu'elles ne sont pas en sécurité dans ce pays. »



« Il reste encore beaucoup à faire »

Sur le plan de la justice sociale, l'association Black Sash poursuit également le combat. Ce mouvement de lutte contre l’apartheid a été fondé par des femmes blanches un an avant la marche des femmes de 1956. Aujourd’hui, leurs militantes continuent de le faire vivre.



« Il reste encore beaucoup à faire, estime l'une d'elles, Kgothatso Sibanda. En ce moment, on se mobilise pour réclamer la mise en place d'un salaire de base, universel. Car on voit que bien souvent, les femmes qui ont un soutien financier peuvent ensuite faire leurs propres choix. La liberté financière est très importante, cela peut par exemple les conduire à mettre fin à des relations abusives. »



Malgré les politiques de discrimination positive, les Sud-Africaines noires restent aussi les plus touchées par le chômage, selon les chiffres officiels.