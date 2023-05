Dakar : les commissions chargées de la régulation des prix des loyers installées

Le ministre du Commerce, de la consommation et des Petites et Moyennes entreprises, Abdou Karim Fofona, a procédé mardi, à l’installation des démembrements de la commission nationale de la régulation des loyers du Sénégal (CONAREL) dans la région de Dakar.



Il s’agit de la commission régionale et des commissions départementales de Dakar Guédiawaye Pikine Keur Massar et Rufisque qui sont chargées de réguler les prix du loyer et de régler les contentieux entre les bailleurs et les locataires.



« Chaque fois qu’il y a un différend entre les bailleurs et les locataires, ils pourront saisir ces commissions mises en place pour rappeler les dispositions relatives à la loi portant la baisse des prix du loyer et aux contrats de location » a déclaré le ministre et repris l’APS.