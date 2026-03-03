"Extradition partielle" de Madiambal : son avocat salue "une demi-victoire" et annonce un pourvoi en cassation

La Cour de Versailles de Paris s’est dit favorable, ce mardi 03 mars, à l’«extradition partielle» au Sénégal du journaliste et homme d’affaires Madiambal Diagne, en exil en France et suspecté de détournement de deniers publics estimé à plusieurs milliards FCFA. A la sortie de l’audience, Me Vincent Brengarth, conseil du prévenu, a salué «une demi-victoire» et annoncé un pourvoi en cassation.



«La cour n'est ni entièrement défavorable à l'extradition, ni entièrement défavorable. Pour nous, c'est une demi-victoire», a dit l’avocat, pour qui la décision signifierait que la défense a été «convaincante» dans son argumentation. Il a néanmoins assuré avoir formé «à l’instant» un pourvoi en cassation, afin que la chambre supérieure se «prononce sur la régularité de l'avis qui a été rendu» par la chambre d’accusation.



L’avocat a enfin prévenu que «le combat judiciaire continue», parce qu’il dit ne pas percevoir «juridiquement et factuellement les raisons pour lesquelles» son client est poursuivi, ajoutant que la justice aurait pu «aller plus loin en rendant un avis défavorable» à l’extradition.