Kédougou : des flammes ravagent la Réserve naturelle communautaire de Dindéfélo depuis 72 heures

Depuis le samedi 28 février 2026, un violent incendie continue de ravager la Réserve naturelle communautaire de Dindéfélo (RNCD), située dans la région de Kédougou (sud-est), selon l’Agence Sénégalaise de Presse.



«On nous a signalé depuis le 28 février 2026, vers 17 heures, qu’un feu de brousse est en train de ravager la Réserve naturelle communautaire de Dindéfélo, en descendant vers la cascade d’eau », s'est confié Mamadou Ba, responsable du comité local de gestion de la RNCD.



Toujours selon l'Agence, malgré « la mobilisation d’éco-gardes, de guides locaux et quelques bonnes volontés », le feu continue sa progression sous l’effet des vents. « Les flammes ont fini d’atteindre le pic de la montagne de Dindéfélo, emportant sur leur passage la flore du plateau. Elles progressent en ce moment vers Pélèle Kendéssa, un des douze villages de la RNCD », a indiqué Mamadou Ba.



Il a souligné, par ailleurs, que les feux de brousse ont provisoirement ravagé la végétation locale sur 50 hectares, des espaces touristiques, des clôtures et des périmètres agricoles de ce sanctuaire de la biodiversité géré par un comité local. D’après lui, cet incendie a causé plus de dégâts au village de Dandé et sur la plus grande partie protégée des chimpanzés et des oiseaux.



Le responsable de cet endroit qui abrite la cascade de Dindéfélo et les derniers chimpanzés d’Afrique de l’Ouest, a lancé un appel aux autorités étatiques ainsi qu’aux bonnes volontés pour freiner ces flammes et sauver la Réserve naturelle communautaire de Dindéfélo et ses villages les plus menacés.