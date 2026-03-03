Partenariat dans les investissements et la sécurité: deux commissaires de l’UE en visite au Sénégal

Le commissaire aux partenariats internationaux de l’Union européenne (UE), Jozef Síkela, et le commissaire aux affaires intérieures et aux migrations, Magnus Brunner, sont en visite au Sénégal les 2 et 3 mars . Selon le communiqué de l’Institution, cette visite a pour objectif d’approfondir le partenariat stratégique de l'UE, qui associe un programme d'investissement dans le cadre de Global Gateway à une coopération renforcée en matière de sécurité, notamment la lutte contre le trafic de migrants, le retour et la réadmission effectifs, ainsi qu'une gestion renforcée des frontières et des zones côtières.



La commission de l'UE estime que le Sénégal est un partenaire clé dans une région du Sahel fragile. “Le renforcement de la coopération en matière d'investissement et de sécurité avec un partenaire stable et fiable comme le Sénégal est important pour la stratégie européenne globale en matière de sécurité et de migration”, note le communiqué .



Cette visite s'inscrit dans le cadre des négociations en cours sur un nouveau partenariat stratégique et global entre l'UE et le Sénégal. Le cadre proposé s'articule autour de trois piliers : la transformation économique via le portail mondial, la paix et la sécurité, et les migrations et la mobilité.



Les deux commissaires rencontreront le Président Bassirou Diomaye Faye et d'autres hauts responsables gouvernementaux afin d'évoquer les priorités communes. Ils assisteront également à la remise officielle de bateaux à la police et à la gendarmerie sénégalaises, ainsi qu'à l'inauguration du Centre de maintenance maritime dans le cadre du Programme opérationnel conjoint II, renforçant ainsi les capacités opérationnelles de sécurisation des frontières et de protection des vies en mer.