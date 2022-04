Dakar: un enseignant qui voulait devenir directeur d'école grugé de 6 millions de FCfa

Moussa Bâ, un "faiseur de miracle", a été jugé lundi devant le Tribunal des Flagrants délits de Dakar. Il est accusé d'avoir grugé un enseignant de 6 millions FCfa qui l'avait sollicité pour devenir Directeur d'école. Il est poursuivi pour "menace de mort et charlatanisme".



La présumée victime, Sanou Cor, qui ne rêvait que d'une chose, "Devenir Directeur d'école", va se faire gruger de 6 millions F Cfa, après avoir sollicité les services d'un "faiseur de miracle" à qui il avait sollicité des prières pour réaliser son rêve.



Les débats d'audience ont permis de savoir que les faits remontent dans le courant de l'année 2021, rapporte L'Observateur. A l'époque, l'enseignant Sanou Cor se trouvait à un arrêt bus, sis au rond-point Case-bi des Parcelles Assainies de Dakar, patientant d'embarquer dans un ces véhicules de transport urbain et vaquer à ses occupations.



Il a rencontré un autre passager qui s'est présenté à lui sous le nom de Moussa Bâ. Ce dernier l'avait abordé pour se renseigner sur les bus qui dessert la commune de Pikine. Après lui avoir répondu avec bienveillance, les deux hommes finiront par partager le même taxi-clando.



En cours de route , Sanou révèle à Moussa qu'il était enseignant et rêvait de devenir un Directeur d'école. Pour l'aider, Moussa le met en rapport avec un vieil homme qu'il présente comme son grand-père.



Ce dernier fait des révélations à Sanou Cor relatives à son état de santé fébrile, sa situation professionnelle tumultueuse et un prétendu "djinn" qui l'habite depuis bien longtemps.



"Depuis ce jour", a indiqué Sanou devant la barre, "j'ai perdu le sens de discernement. C'est dans cette optique que je lui ai remis la somme de 174.000 F Cfa". Aussi, a-t-il assuré devant la barre, qu'à force d'accéder aux requêtes des charlatans, il a fini par vider son compte bancaire.



Arrêté, Moussa Bâ a été placé en garde à vue. Venu à son secours, son homonyme va mettre sur la table 3 millions F Cfa à titre de caution. Le mis en cause s'engera alors à verser le reliquat de 3,7 millions F Cfa dans un délai de 4 mois. Seulement, dès qu'il a recouvert la liberté, il a organisé sa disparition.



C'est au bout de 16 mois, qu'il sera à nouveau arrêté par les enquêteurs. Devant la barre lundi, il a tenté de nier les faits sans convaincre.



Il sera condamné à 3 mois de prison ferme et au paiement de 4,7 millions F Cfa d'intérêts civils.