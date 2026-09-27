Dakar: un fort coup de vent au Port provoque la dérive et «le décrochage des ancres de plusieurs navires»

Dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 septembre 2026, un «fort coup de vent» a touché la zone de Dakar. Ce dimanche, selon un communiqué du Port autonome, cette situation météorologique a provoqué «le décrochage des ancres de plusieurs navires au mouillage, entraînant leur dérive vers les côtes». Certains bâtiments se sont échoués sur les berges des localités de Bel-Air, Yarakh et Hann.



Face à cette situation, le Port Autonome de Dakar dit avoir déployé ses équipes sur les différents sites concernés, afin de «sécuriser les navires, d'évaluer leur état et de s'assurer de l'absence de tout risque de pollution ou d'atteinte à l'environnement marin et côtier».



A ce stade de cette affaire, si aucune perte en vie humaine n’a été signalée, les autorités assurent que «la situation fait l'objet d'un suivi permanent», avec des équipes du Port qui sont «en état d'alerte et mobilisées pour garantir la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement».



Pour rappel, de novembre 2025 jusqu'en mai 2026, une cellule de crise avait été déclenchée par le Port Autonome de Dakar après une voie d'eau subie par le tanker turc Mersin au large de Dakar. L’avarie du navire Mersin avait été rapidement maîtrisée, sans pollution majeure.