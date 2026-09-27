Afrique du Sud : au moins 27 morts et 26 autres blessés dans deux fusillades distinctes

Dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 septembre 2026, en Afrique du Sud, au moins 27 personnes ont été tuées et 26 autres blessées dans deux fusillades distinctes. Les faits se sont déroulés à Wedela, dans la province du Gauteng, et à Lwandle, dans le Cap-Occidental. Les auteurs de cette barbarie sont activement recherchés, selon ApaNews, citant la police locale.



À Wedela, situé près de Carletonville, dans le Gauteng, 17 personnes ont été tuées et 15 autres blessées samedi soir lorsqu’un groupe d’hommes armés a ouvert le feu dans une taverne. Huit hommes armés sont arrivés vers 21h30 à la Dora’s Tavern, située sur Hector Peterson Street, dans le quartier Extension 3 de Wedela, et ont ouvert le feu sur les clients présents à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement.



Cinq personnes, quatre hommes et une femme, ont été tuées à l’extérieur de la taverne, tandis que douze autres personnes, neuf hommes et trois femmes, ont été tuées à l’intérieur. Quinze autres personnes ont été blessées et prises en charge. La police a ouvert 17 dossiers pour meurtre, 15 pour tentative de meurtre et deux pour dommages matériels.



Dans la province du Cap-Occidental, dix personnes ont été tuées et onze autres blessées dimanche vers 1h46 à Lwandle, dans un établissement de divertissement qui vend également de la viande grillée, communément appelé shisanyama. Selon la police provinciale, des hommes armés sont entrés dans l’établissement et ont ouvert le feu sur les clients. Cinq personnes sont mortes sur place et cinq autres ont succombé à leurs blessures après avoir été transportées dans des structures médicales. Onze autres victimes sont actuellement soignées.