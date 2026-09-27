Kolda : Sanoussi Diakité mobilise pour Kiiraay et appelle à soutenir le Président Diomaye Faye

L’Alliance des Mouvements pour la Force et l’intensité du Travail (AMFIT) a tenu, samedi 26 septembre, un meeting au quartier Saré Moussa, dans la commune de Kolda. Son responsable, Sanoussi Diakité, y a réaffirmé son soutien au président de la République Bassirou Diomaye Faye et appelé ses militants et sympathisants à œuvrer pour la réussite de son mandat.



Face à une mobilisation de militants et de sympathisants, Sanoussi Diakité a affiché sa volonté de poursuivre son engagement aux côtés du chef de l’État. L’ancien directeur général de l’Office national de formation professionnelle (ONFP) estime que son choix de soutenir le président Bassirou Diomaye Faye relève d’une cohérence politique.



« C’est incohérent de ne pas accorder son soutien à un président pour qui vous avez contribué à l’élection », a-t-il déclaré devant ses partisans. Il ajoute : « Nous travaillons pour le succès du mandat du président Bassirou Diomaye Faye. »



Une solution annoncée pour l’emploi



Le responsable de l’AMFIT a également placé la question de l’emploi au cœur de son intervention. Considérant le chômage et l’insertion professionnelle des jeunes comme des préoccupations majeures, Sanoussi Diakité affirme disposer d’une solution qu’il souhaite pouvoir expérimenter.



Scientifique et inventeur, il entend notamment mettre son expérience au service de la création d’activités et d’emplois. Son parcours dans le domaine de la technologie et de la formation professionnelle est documenté : il a dirigé l’ONFP et est connu notamment pour avoir mis au point une décortiqueuse de fonio, brevetée en 1993.



À Kolda, son atelier de formation et d’insertion travaille par ailleurs à la fabrication de machines agricoles et à la formation pratique de jeunes dans ce domaine.



« Diomaye et Sonko vont se retrouver »



Autre sujet abordé lors du meeting : les relations entre le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko. Sur cette question, Sanoussi Diakité se veut confiant quant à une évolution favorable de la situation.



« Les deux hommes vont se retrouver et se réconcilier tôt ou tard », a-t-il affirmé. Il appelle, dans le même temps, les acteurs qui alimentent les tensions à faire preuve de retenue. Selon lui, une réconciliation entre les deux responsables reste, à terme, inévitable.