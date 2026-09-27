Ndiassane : plus de 13 millions de FCFA octroyés à 75 femmes par la DER/FJ

Au Sénégal, la Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) a remis des financements d’un montant global de 13.450.000 FCFA à 75 femmes de la cité religieuse de Ndiassane, selon les informations de l’APS.



«Il (Domaye Faye) nous a enjoint d’amplifier le pas et d’aller partout dans le pays assister les femmes, les former, les formaliser et les financer, en cas de besoin», a indiqué Dr Abdoulaye Niane, Délégué général à l'Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ). Il a aussi assuré que son institution entend poursuivre ses interventions en faveur des femmes et des jeunes de Ndiassane, en accordant une attention particulière aux besoins exprimés par les bénéficiaires.



Enfin, le délégué général a invité les récipiendaires à respecter leurs engagements, en matière de remboursement et à faire preuve d’ambition dans la conduite de leurs activités. «Faites tout pour les remboursements, faites tout aussi pour travailler dans la sérénité, avoir de l’ambition. Nous serons là pour vous aider à atteindre vos objectifs», leur a-t-il lancé.



Pour l'année en cours, la DER/FJ a prévu de mobiliser 43,35 milliards de francs CFA. Ce budget est destiné à financer environ 53 680 initiatives entrepreneuriales réparties à travers les 46 départements du Sénégal.