Nioro du Rip: la prévalence de l’hépatite B avoisine 10 % dans le département

Au Sénégal, dans le département de Nioro du Rip (Kaolack, centre), la prévalence globale de l’hépatite B avoisine 10 %, selon le médecin-chef du district sanitaire, Dr Ousseynou Cissé, qui appelle à renforcer les moyens de diagnostic et de prise en charge de la maladie. Au micro de l’APS, Dr Cissé s’exprimait en marge d’une journée de sensibilisation et de consultations médicales organisée par Nioro Assistance médicale, sur le thème «Briser le silence sur l’hépatite B en zone rurale».



Il a toutefois relevé une disparité de la prévalence selon les tranches d’âge, les niveaux les plus élevés étant observés chez les personnes nées avant l’introduction de la vaccination contre l’hépatite B à la naissance.



«Pour les générations qui sont nées après l’introduction de la vaccination, on constate une baisse de la prévalence», a-t-il souligné.



Pour rappel, l'hépatite B est une infection virale grave du foie causée par le virus de l'hépatite B (VHB), qui se transmet par le sang et les rapports sexuels non protégés. Cette maladie du foie peut être aiguë (courte durée) ou chronique (longue durée), avec la vaccination comme meilleur moyen de prévention.