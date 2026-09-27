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Kébémer : un commerçant violemment agressé et dépouillé de plusieurs millions



Kébémer : un commerçant violemment agressé et dépouillé de plusieurs millions
Un commerçant a été violemment agressé et dépouillé de plusieurs millions de francs CFA à Kébémer. Les faits se sont produits lorsqu’il a été attaqué par des individus à bord d’une voiture banalisée.
 
Grièvement blessée lors de l’agression, la victime a été évacuée au district sanitaire de Kébémer pour recevoir des soins.
 
Après leur forfait, les agresseurs ont pris la fuite. La gendarmerie a ouvert une enquête pour identifier et interpeller les auteurs de cette attaque, livre la RFM.
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Dimanche 27 Septembre 2026 - 12:20


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