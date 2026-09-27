Kébémer : un commerçant violemment agressé et dépouillé de plusieurs millions

Un commerçant a été violemment agressé et dépouillé de plusieurs millions de francs CFA à Kébémer. Les faits se sont produits lorsqu’il a été attaqué par des individus à bord d’une voiture banalisée.



Grièvement blessée lors de l’agression, la victime a été évacuée au district sanitaire de Kébémer pour recevoir des soins.



Après leur forfait, les agresseurs ont pris la fuite. La gendarmerie a ouvert une enquête pour identifier et interpeller les auteurs de cette attaque, livre la RFM.