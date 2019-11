Dakar: une femme de 20 ans, enceinte de 3 mois, battue à mort par son mari à Malika

Une histoire de déjeuner non préparé vire au drame. Aminata Ka, âgée de 20 ans, a été battue à mort par son mari, Mamadou Thiam. La victime, en état de grossesse de trois (3), a été tuée à de coups-de-poing. Les faits se sont déroulés dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 novembre à Malika, dans la banlieue dakaroise. Le drame a eu lieu seulement quatre (4) mois après le mariage.



En effet, Aminata Ka s’était rendue chez son médecin pour passer ses examens d’échographie. De retour chez-elle, fatiguée, elle n’a pas pu préparer le déjeuner. Chose que son mari n’a pas acceptée.



Furieux, Mamadou Thiam, qui avait l’habitude de bastonner sa défunte épouse, est passé à l’acte. Mais, cette fois-ci, Thiam va plus loin. Il lui assène des coups de poing jusqu’à ce qu' Aminata perde la vie sur le coup. Il a été interpellé et placé en garde à vue au commissariat de Malika, dès les premières heures qui suivent son acte odieux,