Dakar : une femme de 21 ans déférée au parquet pour avoir poignardé son ami

Une jeune femme âgée de 21 ans, identifiée comme Adama Diaw, a été déférée au parquet par la brigade de gendarmerie de la Foire pour "homicide" sur la personne de Habibou Makharam Samb, surnommé Baye Diol.



Les faits se seraient déroulés le 9 avril, aux environs de 23 heures, à Yoff Ndénatte.

Selon les informations rapportées par le journal Libération, la mise en cause et la victime entretenaient des relations amicales. Souffrant de troubles mentaux, Habibou Samb sollicitait régulièrement Adama Diaw.



Au soir des faits, Adama Diaw se trouvait chez un ami de son époux, Baye Diol l’aurait rejoint pour lui réclamer de l’argent. La jeune femme lui aurait expliqué ne disposer que de 175 FCFA, somme destinée à acheter de la nourriture pour son enfant.



D’après la même source d’information, la victime aurait violemment agressé la mise en cause. Alerté, l’époux d’Adama Diaw serait intervenu afin de calmer la situation. Alors que le couple regagnait son domicile, Baye Diol les aurait de nouveau croisés. Adama Diaw serait alors entrée dans une boutique pour se saisir d’un couteau de pain avant de porter un coup à la victime au niveau de la jambe.



Touché à une veine sectionnée, Habibou Samb n’aurait pas survécu malgré son évacuation. Une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances exactes du drame.