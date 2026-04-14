Condamnation des supporters sénégalais : l’ASC « lébougui » demande le transfèrement des prisonniers au Sénégal

La Cour d’appel de Rabat a confirmé, le 13 avril 2026, les peines allant de trois mois à un an de prison ferme prononcées en première instance à l’encontre des 18 supporters sénégalais pour hooliganisme suite aux incidents survenus lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football entre le Maroc et le Sénégal. Le président de la commission juridique de l’ASC « Lébougui », Blaise Niang, demande le transfèrement des prisonniers au Sénégal.



Blaise Niang a estimé que le Sénégal ne doit pas se pourvoir en cassation. « Ce qui est sûr, c'est le transfert. Il faut activer maintenant ce levier diplomatique pour que nos frères viennent purger leurs peines auprès de leur famille au Sénégal », a-t-il déclaré sur les ondes de la RFM, lors du bulletin de 12 heures.



Il dit ne plus croire à une grâce du royaume chérifien, vu la tournure de la situation. « Nous ne croyons pas trop parce que nous considérons que si le roi voulait que cette affaire-là ne perdure pas depuis très longtemps, nos compatriotes allaient rentrer. Mais vu la tournure des choses, nous ne croyons plus à une grâce », a-t-il martelé.



Par ailleurs, Blaise Niang a indiqué qu’il n’était pas surpris de cette décision. « La partie marocaine ne nous surprend plus. C'est pourquoi nous sommes très résilients face à cette situation-là, face à la duplicité de la partie marocaine. Ils disaient que le peuple sénégalais était un peu frère, alors que ce n'est pas le cas », a-t-il avancé.



Quatre parmi les 18 supporters condamnés font partie de cette organisation.« Nous, à notre niveau, les quatre personnes qui font partie de nous et qui sont détenues, on s'occupe de chacun (d'eux)», a-t-il expliqué.

