Olympiades de mathématiques : l’excellence scientifique à l’honneur au Sénégal

Les lauréats de la dernière édition des Olympiades de mathématiques ont été honorés par le ministère de l’Éducation nationale, lors d’une cérémonie mettant en lumière l’excellence académique et l’importance stratégique des disciplines scientifiques.



Présent à cette occasion, Moustapha Mamba Guirassy a salué ces performances qu’il qualifie de « victoires pour le système éducatif ». Il a rappelé que ces résultats s’inscrivent dans une dynamique impulsée au plus haut sommet de l’État : « Nous nous rappelons tous des instructions données par le chef de l’État pour promouvoir les sciences, les mathématiques et les technologies », a-t-il déclaré. Le ministre a également évoqué les orientations récentes du chef du gouvernement visant à accélérer la réforme et la refondation du système éducatif, avec un accent particulier sur ces disciplines.



Selon le ministre, les efforts engagés commencent à porter leurs fruits. « Depuis 2025, on enregistre des avancées remarquables », a-t-il affirmé. Sur le plan international, le Sénégal se distingue désormais par des performances honorables, avec des médailles remportées lors de compétitions. Au niveau national, l’engouement pour les Olympiades ne cesse de croître, avec une participation d’élèves de plus en plus importante.



S’exprimant sur les ondes d’iRadio, Moustapha Mamba Guirassy a insisté sur la nécessité de rapprocher les jeunes des sciences. Il a encouragé les élèves à s’approprier ces savoirs : « Ces disciplines ne sont pas lointaines. Elles sont d’abord de chez eux et elles sont universelles. Par dignité, par amour de la connaissance et par patriotisme, ils doivent s’en emparer ».