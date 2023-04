Dakar : une "pénurie" de poulets de chair à l'approche de Korité inquiète la population

À moins de 5 jours de la célébration de l’Aïd El Fidr à (Korité), le poulet de chair, très prisé par les Sénégalais, se fait très rare. Une pénurie qui risque d’impacter une partie de la population. D’après les informations fournies par des vendeurs de poulets de chair, cette situation était prévisible à cause de la grippe aviaire et des fêtes de Pâques d’il y a 15 jours. La demande est supérieure à l’offre, renseigne « Rewmi Quotidien ».



« Je suis obligé de me cacher parfois, voire même d’éteindre mon téléphone au risque de décevoir certaines clientes. Toutefois, j’arrive à colmater pour satisfaire la clientèle. Non seulement, il y a une pénurie, mais aussi, le poulet de chair coûte excessivement cher », a confié Omar Séne, vendeur de poulet de chair. La volaille d’un (1) kg 500g, est vendu entre 3 000 et 3 500 FCFA et les 2kg et 2,5 kg sont vendus à 4 000 FCFA.



De son côté, l’interprofession avicole du Sénégal tente de dissiper les craintes. « Il y en aura assez cette année », a assuré Amadou Moctar Mbodj, le président de l’interprofession avicole du Sénégal. À en croire le journal, celui-ci a promis que les poulets de chair seront disponibles pour la fête de la korité. Poursuivant, M. Mbodj a déclaré que près de 11 millions de poussins de chair ont été mis en place pour un approvisionnement correct du marché. Ainsi, il a soutenu qu’ils « seront sur le circuit, mis à la disposition des populations et il y en aura assez sur le marché ».



Malgré tout, des familles continuent de s’inquiéter d’une possible pénurie de poulet pour la fête de la korité à cause de la grippe aviaire qui semait la confusion dans la tête des consommateurs et des aviculteurs. Toutefois, le président de l’interprofession avicole du Sénégal a affirmé qu’il n'y a plus rien a craindre de cette maladie. Il a plutôt appelé les consommateurs à la prudence avec les poulets importés qui inondent le marché. « Aujourd’hui nous trouvons sur le marché beaucoup de poulets importés et de cuisses. Il faut que les gens fassent attention et soient très vigilants. »



En ce qui concerne les prix des poulets au Sénégal, il signale qu’ils risquent d’être revus à la hausse à cause des coûts de production très élevés. « Les intrants ont augmenté, dont l’aliment des poussins. Ce qui risque aussi de se répercuter sur le prix des poulets », prévient Amadou Moctar Mbodj.