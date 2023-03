"Daling kor" : Aida Samb fait monter la tension dans des ménages sénégalais

La tension monte dans des ménages sénégalais depuis la sortie de la chanson de Aida Samb, intitulée "Daling kor". Elle est devenue une « arme » entre belles-familles pour solder des comptes. Alors que d’ordinaire, les relations sont tendues entre belles-sœurs, belles-mères et bru. Si la chanteuse sénégalaise a utilisé sa plume pour une bonne cause, les amateurs de la chanson semblent ne pas comprendre le but de l’artiste.



Sur les réseaux sociaux, les dames livrent leur vécu depuis la sortie de la chanson. « Cette chanson vient réveiller de douloureux souvenirs. Au début de mon mariage, j’avais toujours pensé être cette bonne épouse, aimée, adulée par sa belle-famille. La maison de mes beaux-parents c’est l’enfer pour moi. Des brimades, des critiques c’est mon quotidien », écrit A.D, dans un commentaire sur Tiktok.



D’autres cas, dans les groupes Facebook, une femme se confie dans l’anonymat. « Je suis mariée depuis plus de 5 ans maintenant. J’ai deux coépouses qui vivent à l’étranger. Imaginez-vous depuis l’apparition de cette « Daling kor », je vis l’enfer au quotidien. C’est moi qui m’occupe des tâches ménagères, de la belle-famille, cependant mes belles-sœurs utilisent la chanson pour faire les éloges aux deux autres. C’est normal, elles ont de quoi à habiller les belle-soeurs, elles ont de l’argent. Et comme on le dit au Sénégal c’est l’argent qui gouverne. »



Comme hymne nationale pour me provoquer



Tout en essayant de faire preuve de maturité, F. Bâ se sent agacée au quotidien par la cadette dans sa belle-famille. «C’est Daling kor qui me réveille tous les jours. Ma belle-sœur, cadette de la maison, l’utilise comme hymne nationale pour me provoquer. Elle met à répétition la deuxième partie où Aida Samb parle des comportements d’une mauvaise épouse. Et ce devant la fenêtre de ma propre chambre. Ce qui est anormal, » confie-t-elle.



Cependant, la maturité fait preuve chez certaines femmes. « Je suis une dame de classe, je ne réponds pas aux provocations. Surtout venant d’une gamine qui n’a aucune expérience de la vie », ajoute F. Bâ.

Pour Thiané N, « j’ai voulu utiliser la chanson pour faire éloge à ma belle-sœur, mais je ne veux pas que l’autre se sente vexée. Donc je suis obligée de ne pas m’en mêlé ».



C’est 21 février 2023 que la chanteuse Aida Samb a dévoilé son nouvel album intitulé "Nangu". Elle a sorti 12 nouveaux titres avec des thèmes qui ont séduit les sénégalais. A la base, "Daling Kor", qui nrend hommage aux épouses exemplaires est utilisé comme arme de guerre.