Dalle au King Fahd Palace : la direction dément Guy Marius Sagna

Le directeur de l’exploitation du King Fahd Palace, Pierre Mbow, a catégoriquement démenti les déclarations du député Guy Marius Sagna qui faisait état de l'affaissement d'une dalle au sein de l'établissement. Il dénonce des propos inexacts et préjudiciables à la réputation de l'hôtel.
Sur place, le constat selon l’équipe de la Gtv qui s’est rendue sur les lieux, montre qu'il s'agit uniquement d'un décollement partiel de l'enrobé causé par les récentes intempéries. Cet incident mineur ne compromet en rien la sécurité ni le fonctionnement normal de l'amphithéâtre.
Le responsable et les délégués du personnel invitent le parlementaire à effectuer des vérifications sur le terrain avant d'avancer de telles affirmations, afin de préserver l'activité de l'hôtel et l'image de la destination Sénégal.
Sur place, le constat selon l’équipe de la Gtv qui s’est rendue sur les lieux, montre qu'il s'agit uniquement d'un décollement partiel de l'enrobé causé par les récentes intempéries. Cet incident mineur ne compromet en rien la sécurité ni le fonctionnement normal de l'amphithéâtre.
Le responsable et les délégués du personnel invitent le parlementaire à effectuer des vérifications sur le terrain avant d'avancer de telles affirmations, afin de préserver l'activité de l'hôtel et l'image de la destination Sénégal.
Autres articles
-
Risques climatiques : L'ANACIM mise sur des prévisions axées sur les impacts agricoles
-
Droits d'auteur : la SODAV et le ministère posent les jalons de la RCP
-
Accord Senelec-Huawei : deux nouvelles centrales solaires de 50 MW seront implantées à Linguère et Koungheul
-
Tentative de cambriolage à Thiapong : un policier blessé au poignet, un suspect interpellé
-
Touba Tawfékh : la police saisit 1042 boîtes de comprimés destinées à la vente illégale