Dani Alves pourrait être libéré cette semaine

Depuis un peu plus d’un an maintenant, Dani Alves (40 ans) est en prison à Barcelone. Le Brésilien est accusé d’agression sexuelle dans une boite de nuit par une jeune femme qui avait 23 ans au moment des faits. Il a d’ailleurs été reconnu coupable et condamné à 4 ans et 6 mois de prison. Mais Sport explique que l’ancien du Barça espère sortir avant.



Demain (mardi) à 9 heures au Tribunal de Barcelone, son cas sera étudié lors d’une audience où il sera décidé si Alves sera libéré ou restera derrière les barreaux. L’avocate du latéral droit, Inés Guardiola, a aussi demandé « l’acquittement du joueur, estimant que les relations sexuelles étaient consensuelles.»

Dani Alves, qui pourrait donc être libéré demain si le tribunal accède à se demande, sera fixé demain.