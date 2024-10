Dans l’ouest du Pakistan, un attentat-suicide fait au moins huit morts

Huit personnes, dont six membres des forces de sécurité pakistanaises, ont été tuées samedi par un kamikaze qui s'est fait exploser aux abords d'un barrage de la police et de l'armée, ont rapporté deux responsables à l'AFP. Le premier, un haut-gradé de la police, a précisé sous couvert de l'anonymat que cinq personnes avaient été blessées, «dont trois sont dans un état critique». L'assaillant conduisait un touk-touk quand il s'est approché du barrage, a ajouté le second responsable, membre des autorités locales.

Rfi

div id="taboola-below-article-thumbnails">