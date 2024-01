Dans son message du Nouvel An, le chef de l'ONU appelle à l'unité et à l'espoir (Vidéo)

Dans ses vœux pour le nouvel an, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, appelle à faire de 2024 une année placée sous le signe de la confiance et de l’espoir. Il a également demandé l’union des forces pour trouver des solutions communes pour l’action climatique, des perspectives économiques et un système financier mondial équitable.



« Ensemble, nous devons nous élever contre la discrimination et la haine qui empoisonnent les relations entre les pays et entre les communautés. Et nous devons veiller à ce que les nouvelles technologies, telles que l’intelligence artificielle, soient une force au service du bien », a-t-il ajouté.



Le Secrétaire général a promis que l’ONU continuerait de mobiliser le monde en faveur de la paix, du développement durable et des droits humains.



« Prenons la résolution de faire de 2024 une année placée sous le signe de la confiance et de l’espoir pour concrétiser tout ce que nous pouvons accomplir ensemble », a-t-il conclu dans son message de vœux.